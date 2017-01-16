У Путина рассказали о месте Украины в переговорах РФ с США

По словам Пескова, многое будет зависеть от той позиции, которую займет новая администрация в Вашингтоне"

В Кремле заявили, что тема урегулирования украинской проблемы будет в центре внимания российско-американских отношений. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается украинской проблематики, то, безусловно, можно с большой долей уверенности предположить, что это будет частью повестки дня российско-американского диалога в перспективе", – сказал Песков.

Он отметил при этом, что "в каком русле будут развиваться дискуссии, обмен мнениями, во многом это будет зависеть от той позиции, которую займет новая администрация в Вашингтоне".

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Москва будет разъяснять кандидату на пост госсекретаря США Рексу Тиллерсону все вопросы касательно Донбасса. Так он прокомментировал, заявления Тиллерсона о том, что Россия вторглась на территорию Украины на восточной границе, и в связи с этим необходимо помочь Киеву, предоставив ему оборонительное оружие.

"Я оставил бы это без реакции. Мы будем разъяснять госсекретарю Тиллерсону все соответствующие вопросы по мере того, как они у него будут появляться", – сказал Песков.