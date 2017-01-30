У Путина рассказали о перспективе заключения сделок с Трампом

По словам Пескова, сначала нужно определиться с датой и местом встречи двух президентов

Говорить о возможных российско-американских сделках пока рано, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Говорить сейчас о каких-то сделках вряд ли представляется возможным, потому что сначала нужно определиться с датой и местом встречи двух президентов", – сказал он, комментируя состоявшийся 28 января телефонный разговор Путина и Трампа.

"Помощники сейчас займутся проработкой этого вопроса, как мы надеемся, достаточно оперативно, и уже в ходе встречи у глав государств появится возможность более предметно продолжить обсуждение вопросов, которые наметили в ходе телефонного разговора", – продолжил Песков.

Комментируя слова журналиста о том, что Трамп славится своим умением совершать сделки, пресс-секретарь российского президента отметил: "Сейчас говорить о том, кто умеет завершать сделки, кто не умеет завершать сделки, вряд ли целесообразно".

Песков также заявил, что США выступают против того, чтобы украинский кризис превратился в застарелый конфликт, необходимо активизировать усилия для урегулирования этой проблемы.

"Американская сторона также является убежденной сторонницей точки зрения, что нельзя позволить украинскому кризису превратиться в застарелый кризис. Необходима активизация усилий для урегулирования этой проблемы", – сказал Песков.

Напомним, по сообщению Белого дома, телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина стал важным началом для улучшения отношений между странами. "Удачный разговор стал важным стартовым шагом в направлении улучшения отношений между США и Россией, которые необходимо исправить", – говорится в пресс-релизе Белого дома.

"Разговор длился около часа, велся вокруг тем, связанных с взаимным сотрудничеством по борьбе с "Исламским государством", а также с усилиями по достижению мира, включая ситуацию в Сирии", – сообщается в заявлении. Трамп и Путин надеются, что стороны смогут быстро перейти к борьбе с терроризмом и другим важным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что Путин и Трамп не говорили об отмене санкций.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также заявлял, что Путин и Трамп не обсуждали отмену санкций.