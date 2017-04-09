У РФ появились ракеты, способные сбивать цели в космосе

Сегодня, 05:38

Новейшие ракеты поступили на вооружение зенитно-ракетных комплексов С-400, сказал российский генерал

ЗРК С-400 &quot;Триумф&quot;. Фото: mil.ru
ЗРК С-400 "Триумф". Фото: mil.ru

Россия вооружается ракетами, которые способны поражать цели в ближнем космосе на больших скоростях. Об этом сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны — заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Виктор Гуменный, передает РИА Новости.

Он отметил, что новейшие ракеты поступили на вооружение зенитно-ракетных комплексов С-400.

"Безусловно, может, и сегодня заканчивается опытно-конструкторская работа, мы в последнее время принимаем новые ракеты, которые позволят нам работать, в том числе, и в ближнем космосе, на больших дальностях и на больших скоростях", – сказал Гуменный, комментируя возможность уничтожения объектов в ближнем космосе с помощью систем С-400.

ЗРС С-400 "Триумф" — зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов.

Как сообщалось, воздушно-космические силы России в ближайшее время вооружаться новейшими зенитными ракетными комплексами С-500.
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