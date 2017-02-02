У России не хватит денег для войны на Балканах – вице-спикер Сербии

У россиян были деньги на Крым, пока у них есть возможность дестабилизировать ситуацию в Таджикистане, Узбекистане или, возможно, в Афганистане, отметила Чомич

У России недостаточно средств, чтобы дестабилизировать ситуацию или устроить войну на Балканах. Об этом заявила вице-спикер парламента Сербии Гордана Чомич.

"Войны могут позволить себе только очень богатые страны. Возможно, это наше счастье, что мы бедные, ведь мы не можем этого себе позволить", – сказала она.

По мнению вице-спикера, Россия тоже не смогла бы приложить руку к дестабилизации ситуации в регионе.

"Уверена, что российских средств будет недостаточно. У них были деньги на Крым, пока у них есть возможность дестабилизировать ситуацию в Таджикистане, Узбекистане или, возможно, в Афганистане", – отметила Чомич.

"Чтобы дестабилизировать Балканы, у России средств недостаточно", – подчеркнула она.

Ранее Foreign Policy писало, что неоднократно высказанное президентом США Дональдом Трампом желание избежать конфронтации с Россией, скорее всего, будет иметь серьезные последствия для будущей стабильности ряда государств, в первую очередь Косово.

По мнению авторов статьи, зная, что Россия имеет большее пространство для маневра сейчас, когда Трамп пришел к власти, Сербия может рассчитывать на то, что Россия поддержит ее, если она начнет операцию под предлогом "защиты сербов" в Северном Косово. Таким образом, она вполне сможет спровоцировать НАТО.

Напомним, президент Сербии заявил, что готов ввести войска в Косово для защиты сербов". Его заявление было реакцией на инцидент с сербским поездом, который не пропустили через территорию Косово 14 января.

Поезд Белград – Косовская Митровица, на котором было написано "Косово – это Сербия", пришлось вернуть в Сербию из соображений безопасности после того, как косовские албанцы совершили ряд провокаций на пути движения поезда.