Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
У российского клуба "Анжи" появился новый владелец http://www.segodnya.ua/img/article/7841/5_main.1482960685.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/5_tn.1482960685.jpg Мир Ранее клуб принадлежал российскому бизнесмену Сулейману Керимову

У российского клуба "Анжи" появился новый владелец

Сегодня, 11:00

Ранее клуб принадлежал российскому бизнесмену Сулейману Керимову

Фото ФК &quot;Анжи&quot;
Фото ФК "Анжи"

Новым владельцем российского клуба "Анжи" стал Осман Кадиев. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее "Анжи" принадлежал другому российскому бизнесмену Сулейману Керимову.

"26 декабря 2016 года между Османом Кадиевым и ООО "Грандеко", в группу которого входил клуб "Анжи", было заключено cоглашение о передаче прав на клуб. По условиям этого соглашения структуры бывшего владельца клуба гарантировали урегулирование всех его долгов, а также исполнение всех обязательств "Анжи", существующих на момент подписания соглашения.

Стороны договорились обеспечить безболезненный переход клуба новому владельцу, который не повлияет на его работу. Новый владелец Осман Кадиев принял под свой контроль клуб и выразил готовность развивать его и потенциал футболистов из Дагестана, который не мог быть полностью раскрыт в предыдущих форматах работы "Анжи". Задача, которую видит Осман Кадиев, приобретая клуб, – поднять уровень дагестанского футбола", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте "Анжи".

Кадиев ранее был владельцем махачкалинского футбольного клуба "Динамо".
футбол, чемпионат России, Анжи Махачкала

Вы сейчас просматриваете новость "У российского клуба "Анжи" появился новый владелец". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Филипп Будковский. Фото ФК "Анжи"

Игрок "Шахтера" забил команде Луческу два гола

27 Октября, 20:41

"Зенит" потерпел первое поражение под руководством румынского тренера

Футбол

Фидипп Будковский. Фото fc-anji.ru

Филипп Будковский: "Были предложения из Турции, но я решил испытать силы в российском чемпионате"

2 Сентября, 19:29

Украинский футболист не жалеет о своем выборе в пользу "Анжи"

Футбол

Филипп Будковский отличился дублем в товарищеском матче за "Анжи"

20 Июля, 12:52

Форвард сборной Украины проведет год в аренде в российском клубе

Футбол

<p>Руслан Ротань играл на Евро-2016. Фото AFP</p>

Агент Ротаня: "Слухи о переходе Руслана в "Анжи" - это какое-то недоразумение"

14 Июля, 14:57

Футболист не собирается продолжать карьеру в России

Футбол

<p>Ротань может уйти в Россию. Фото AFP</p>

СМИ: Руслан Ротань может перейти в "Анжи"

14 Июля, 12:43

Ранее капитаном "Днепра" интересовался "Хапоэль"

Футбол

<p>Будковский уже тренируется с новой командой. Фото ФК "Анжи"</p>

Форвард сборной Украины перешел в российский "Анжи"

14 Июля, 09:59

Филипп Будковский следующий сезон проведет в махачкалинском клубе

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.