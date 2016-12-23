У Трампа оправдались за его высказывание относительно ядерного оружия

Представитель нового американского лидера Джейсон Миллер пояснил, что Дональд Трамп говорил не о наращивании ядерного потенциала, а о его нераспространении. Об этом он рассказал журналистам, передает NewsOne.

По его словам, новоизбранный президент США выступает за сохранение режима нераспространения ядерного оружия.

Миллер пояснил, что свои слова Трамп относил к нависшей над миром угрозе распространения ядерного оружия среди представителей террористических организаций, а также "нестабильных и мошеннических режимов".

Как сообщалось, Дональд Трамп призвал к расширению ядерного потенциала страны, "пока мир не опомнится", что может быть сигналом предстоящей дорогостоящей модернизации ядерного арсенала США.

Позже в России ответили на слова американского лидера. Так, глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев пояснил, что наращивание ядерных вооружений США будет означать слом в отношениях с Москвой.