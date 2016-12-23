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У Трампа отказались от предложения республиканцев создать комиссию по борьбе с РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7823/48_main.1482483568.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/48_tn.1482483568.jpg Мир Как сообщается, в Белом доме считают, что такая комиссия будет дублировать существующие усилия по борьбе с российской пропагандой

У Трампа отказались от предложения республиканцев создать комиссию по борьбе с РФ

Сегодня, 10:55

Как сообщается, в Белом доме считают, что такая комиссия будет дублировать существующие усилия по борьбе с российской пропагандой

Трамп. Фото: AFP
Трамп. Фото: AFP

Белый дом выступил против предложения республиканцев создать в рамках системы исполнительных органов рабочую группу по борьбе с российской пропагандой, сообщает издание Politico, передает "Голос Америки".

По свидетельству газеты, решение Белого дома выражено в документе, который попал в распоряжение Politico.

Как сообщается, сенатор-республиканец Том Коттон попытался заставить Белый дом создать комиссию из представителей различных правительственных ведомств для противодействия российским попыткам "оказывать скрытое влияние", в том числе за счет разоблачения ее "обманов, агентов влияния, коррупции, нарушений прав человека, терроризма и убийств".

Однако администрация отвергла этот призыв, заявив в неопубликованном письме к Конгрессу, что такая комиссия будет дублировать существующие усилия по борьбе с российской пропагандой.

Коттон с этой точкой зрения не согласен. Его предложение получило поддержку обеих партий в рамках законопроекта о разведке, который был одобрен Палатой представителей, но так и не был вынесен на голосование в Сенате.

"Это разочаровывает, но не удивляет, что Белый дом выступил против этого положения и других положений законопроекта, нацеленных на противодействие российскому влиянию, – сказал Коттон в интервью Politico. – Они утверждают, что уже существуют такие механизмы для выявления тайной и шпионской деятельности России и противодействия ей, однако, на мой взгляд, эти механизмы, очевидно, не справляются с поставленными задачами, учитывая, какие действия мы наблюдаем в США, в том числе взлом компьютерных систем Национального комитета Демократической партии".

По данным газеты, высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что администрация выступила против этой инициативы "не потому, что не уделяет особого внимания этой угрозе, но потому, что она предусматривала создание ненужной структуры, которая дублировала бы уже имеющиеся".

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп призвал наращивать ядерный потенциал своей страны.
россия, США, конгресс, трамп, сенат

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