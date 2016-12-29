Уайлдер: "Чуйка говорит мне, что Джошуа побьет Кличко"

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер дал свой прогноз на мегафайт между чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и бывшим доминатором дивизиона Владимиром Кличко (64-4, 53 КО).

"Джошуа на топ-уровне, и чуйка говорит мне, что он побьет Кличко, – размышляет Дионтэй в комментарии BoxingScene. – Думаю, старость уже на пороге у Владимира, однако в баке у него еще немного осталось керосину. Было не по себе, когда его победил Тайсон Фьюри... Чемпион правит больше декады, а потом вдруг проигрывает.

Примеряю ситуацию на себя: если бы я, чемпион, вдруг проиграл, то сердце, наверное, ушло бы в желудок. Могу только представить, что чувствует тот, кто был чемпионом 10 лет. Наверное, это самые жуткие ощущения. Иногда, когда тебя свергли, лучше оставаться в стороне."

Напомним, поединок состоится 29 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.