Убийцей посла Греции в Бразилии оказался любовник его жены

Сотрудник военной полиции бразильского Рио-де-Жанейро Сержиу Гомес Морейра Филью признался в соучастии в убийстве посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса.

Подозреваемому, как уточняет издание, 29 лет.

Морейра Филью, по данным правоохранителей, "не сказал всей правды полицейским, однако признал свою причастность к убийству". Он также обвинил в причастности к убийству вдову дипломата и его двоюродного брата.

Как уточнили собеседники издания, сотрудник бразильской полиции являлся любовником жены дипломата Франсуазы. Мотивом преступления, по версии следствия, могла стать его ссора с партнершей, после которой Морейра Филью решил "отомстить" Амиридису.

О пропаже дипломата стало известно накануне, 29 декабря. На следующий день тело Кириакоса Амиридиса было обнаружено в Рио-де-Жанейро. Оно находилось в обгоревшем автомобиле, который посол Греции ранее взял напрокат.

Как сообщало греческое посольство, представитель дипмиссии приехал в Рио-де-Жанейро вместе с женой на отдых. Позже супруга Амиридиса объявила о его исчезновении.



