Ученые создали революционное устройство для парализованных людей (видео)

Люди с ограниченными возможностями могут получить шанс полноценно общаться, считает профессор

Новое устройство, разработанное учеными, поможет в коммуникации с людьми, у которых полностью парализовано тело и не могут разговаривать. Об этом сообщил профессор, директор центра био- и нейроинженерии Джон Донахью.

Полностью парализованные люди получат шанс на общение. Ученые создали новый нейро-чип, позволяющий в буквальном смысле читать мысли людей, обездвиженных вследствие автокатастроф или тяжелых заболеваний.

Как отмечают исследователи, устройство позволит следить за активностью нервных клеток в коре головного мозга, а затем преобразует эти данные – на понятные символы, другими словами – можно будет прочесть мысли парализованного человека, который не может их излагать вслух.

"Исследование показало, что вы можете полноценно общаться. Эти люди мыслят и способны отвечать на сложные вопросы", – сказал Донахью.

В ходе исследования больным ставили вопрос и получали положительные или отрицательные ответы. Впоследствии выяснилось, что пациенты даже узнавали родственников и отвечали на вопросы о личной жизни.

Ученые предполагают, что открытие поможет создать полноценные синтезаторы речи.

Ранее сообщалось, что американские ученые смогли воссоздать голос неандертальца с помощью речевого синтезатора, позволяющего получить представления о том, как могли разговаривать древние люди.