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УЕФА назвал символическую сборную 2016 года http://www.segodnya.ua/img/article/7858/42_main.1483638533.png http://www.segodnya.ua/img/article/7858/42_tn.1483638533.png Мир В команду игроков выбирали болельщики путем голосования

УЕФА назвал символическую сборную 2016 года

Сегодня, 19:44

В команду игроков выбирали болельщики путем голосования

Символическая сборная от УЕФА
Символическая сборная от УЕФА

УЕФА представил символическую сборную 2016 года, выбранную по результатам голосования болельщиков.

В команду попали четыре футболиста из "Реала", три – из "Барселоны", два – из "Ювентуса" и по одному из "Баварии" и "Атлетико".

Символическая сборная УЕФА-2016: Буффон, Рамос, Бонуччи, Боатенг, Пике, Модрич, Кроос, Иньеста, Месси, Гризманн, Роналду.

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футбол, УЕФА, футболисты

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