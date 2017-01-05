УЕФА назвал символическую сборную 2016 года

УЕФА представил символическую сборную 2016 года, выбранную по результатам голосования болельщиков.

В команду попали четыре футболиста из "Реала", три – из "Барселоны", два – из "Ювентуса" и по одному из "Баварии" и "Атлетико".

Символическая сборная УЕФА-2016: Буффон, Рамос, Бонуччи, Боатенг, Пике, Модрич, Кроос, Иньеста, Месси, Гризманн, Роналду.