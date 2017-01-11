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УЕФА отстранил "Партизан" на 3 сезона от еврокубков http://www.segodnya.ua/img/article/7872/27_main.1484134906.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/27_tn.1484134906.jpg Мир Сербский клуб нарушил правила финансового fair play

УЕФА отстранил "Партизан" на 3 сезона от еврокубков

Сегодня, 13:41

Сербский клуб нарушил правила финансового fair play

Фото AFP
Фото AFP

Арбитражная палата комитета УЕФА по финансовому контролю клубов отстранила белградский "Партизан" от участия в еврокубках в ближайшие три сезона за нарушения правил финансового fair play и лицензирования, сообщается на официальном сайте организации.

Ранее УЕФА открыл дело против "Партизана" из-за наличия задолженностей перед другими клубами, работниками и социально/налоговыми органами.

По решению УЕФА "Партизан" не сможет играть в еврокубках в сезонах-2017/18, 2018/19 и 2019/20. Также белградский клуб должен заплатить три тысячи евро на покрытие расходов по ведению данного дела.

"Партизан" может обжаловать данное наказание в Спортивном арбитражном суде (CAS).
футбол, УЕФА, Партизан, Лига чемпионов, Лига Европы, fair play

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Источник:

Р-спорт

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