Указы Трампа: что успел сделать новый президент США

Президент США Дональд Трамп, официально вступивший в должность на днях, уже издал ряд указов. Одним из первых стал указ, которым он облегчил требования, связанные с реформой здравоохранения, введенной экс-президентом Бараком Обамой (известной как Obamacare). Но самым громким стал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства.

Obamacare

Свой первый указ Дональд Трамп подписал сразу же после церемонии инаугурации – он облегчает действующие для госучреждений нормативные требования, введенные законом о доступном медстраховании. Этот закон предполагает обязательное медицинское страхование американских граждан, улучшение качества медстраховки и субсидии малоимущим для ее оформления. Таким образом, Obamacare предусматривала обеспечение доступной страховкой 95% граждан США.

Стоит отметить, что эта реформа была инициативной экс-президента США Барака Обамы и считалась одним из главных его достижений за время президентства. Однако Дональд Трамп в предвыборной гонке неоднократно критиковал программу, пообещав ее отменить и заменить другой. А за несколько дней до инаугурации Трампа Палата представителей США проголосовала за резолюцию, которая инициирует процесс отмены Obamacare.

Транстихоокеанское партнерство

"Мы говорили об этом долгое время. Это большое дело для американских рабочих, то, что мы сейчас сделали", — так прокомментировал Трамп подписание указа о выходе США из Транстихоокеанского партнерства. О намерении сделать это он говорил еще во время избирательной кампании.

Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) в феврале 2016 года подписали 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона – США, Япония, Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Бруней, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Мексика, Чили и Перу. Соглашение предусматривало снижение тарифных барьеров – эти страны получали право беспошлинной торговли по основным видам товаров. Однако, этот документ так и не был ратифицирован Конгрессом.

Вместе с указом о выходе из ТПП Трамп подписал еще два – возврат к так называемой "политике Мехико", которая требует, чтобы все иностранные неправительственные организации, которые получают федеральное финансирование, воздерживались от поощрения или оказания помощи в осуществлении абортов. Отметим, что "политика Мехико" – вопрос давнего противостояния демократов и республиканцев в США. Так, введенная президентом США Рональдом Рейганом государственная политика отменялась президентами-демократами, в том числе и Бараком Обамой, и возобновлялась президентами-республиканцами.

Еще одним указом Трамп приостановил наем новых сотрудников в госорганы, за исключением военных.

Трамп против многосторонних соглашений – политологи

Эксперты отмечают, что подписанные Трампом указы – это выполнение его предвыборных обещаний. Трамп строил свою кампанию на критике предыдущей администрации и утверждении, что Америка должна думать прежде всего о себе, а не о международных партнерствах, говорит профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия", научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань

"С одной стороны можно сказать, что он выполняет свои предвыборные тезисы. Но мы должны понимать, что отказ от Obamacare вызовет значительную поляризацию в американском обществе", – говорит Гарань.

Кроме того, эксперт отмечает, что рейтинг Трампа – 40%, в отличие от Барака Обамы, у которого было 60% поддержки. В связи с этим, отменяя реформу медстрахования, Трамп усложняет ситуацию со своей электоральной поддержкой.

По мнению политолога Владимира Фесенко, первые действия Трампа на посту характеризуют его как достаточно последовательного политика, однако и у дальнейшей отмены Obamacare, и у выхода из ТТП могут быть неоднозначные экономические и социальные последствия.

"Трамп по своей политико-экономической позиции – протекционист. Это давний спор, который идет еще с XVIII века между сторонниками принципа свободной торговли и сторонниками политики протекционизма, то есть защиты внутреннего рынка, – говорит Фесенко, – Трамп очень критично относится к глобалистским проектам, к проектам свободной торговли, результатом которых стало создание различных экономических интеграционных объединений, в частности и Транстихоокеанское партнерство, и Североамериканская зона свободной торговли".

Фесенко отмечает, что для Трампа подобные проекты экономической интеграции являются ударом по американским интересам, а он придерживается противоположной линии – защиты внутреннего рынка.

Трамп по своей политико-экономической позиции – протекционист

"Есть общий подход, что зоны свободной торговли выгодны экономике и отвечают традиционному американскому подходу, который состоит в том, что нужно снимать торговые барьеры. Что касается ТТП – была критика, что Америка пошла на слишком большие уступки", – говорит Алексей Гарань.

При этом, отмечает он, Трамп заявил, что будет делать акцент в первую очередь на двусторонние отношения, а не на многосторонние. Впрочем, пока непонятно, как будет развиваться ситуация с ТТП, ведь многие партнеры США этот выход не поддерживают. При этом, как считает Фесенко, без США это партнерство во многом теряет смысл.

Что дальше? NAFTA?

Одним из следующих шагов Трампа может стать пересмотр Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) между США, Канадой и Мексикой, которое вступило в силу еще в 1994 году. Президент США отмечал, что встретится с лидерами Мексики и Канады для обсуждения этого вопроса.

Как считает Алексей Гарань, в вопросе ТТП Трампу было легче действовать, поскольку это соглашение не было ратифицировано Конгрессом. В случае с NAFTA, которое действует уже давно, и поддерживалось как республиканцами, так и демократами, выйти из него будет сложнее. Однако, Трамп, выполняя свои предвыборные обещания, предпримет попытку пересмотра условий партнерства.

В том, что такая попытка будет предпринята, уверен и Владимир Фесенко, хотя последствия таких действий могут быть неоднозначными.

"Американский бизнес будет реагировать на это неоднозначно – есть сторонники, но есть и очень серьезные противники. И если по ТТП велись длительные переговоры, высказывались сомнения и неоднозначные оценки, то NAFTA – давний проект, который давно был подписан, и, насколько я понимаю, США был достаточно выгоден", – говорит эксперт.

Напомним, инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 января 2017 года.