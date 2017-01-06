Укороченный этап "Дакар"-2017 выиграл Леб, Борт оштрафован на один час
Гонщики преодолевали 219 километров, вместо 692 запланированных
Из-за непогоды организаторам ралли-рейда "Дакар"-2017 пришлось урезать дистанцию. Из запланированных 692 км гонщики преодолели всего 219 км.
Быстрее всех в классе мотоциклы к условиям приспособился. Он гонку и сразу же возглавил общий зачет. Интересно, что в гонках мотоциклов в 2017 году ни один из участников не побеждал более одного раза.
Вторую гонку в текущем рейде выиграл Себастьен Леб. Это позволило вернуться ему в первую тройку итогового зачета, который возглавил Стефан Петрансель, ставший сегодня только третьим.
А вот Жоан Барреда Борт занести этот этап себе в актив не может. Испангский гонщик получил штрав в один час за заправку в неположенном месте и в общей сложности теперь отстает от лидера генеральной классификации на 1 час и 12 минут.
Шестой этап запланирован 7 января. Вся гонка пройдет на территории Боливии. Пилоты отправятся из Оруро в Ла-Пас. Общая длина трассы оставит 786 км (772 км для грузовиков), спецучасток – 527 (513 для грузовиков).
Мотоциклы:
1. Сэм Сандерленд (Великобритания, КТМ) – 02:21:51
2. Паулу Гонсалвеш (Португалия, "Хонда") + 00:07:07
3. Адриен ван Беверен (Голландия, "Ямаха") + 00:07:29
Квадроциклы:
1. Кис Кулен (Голландия, "Баррен") – 02:57:43
2. Густаво Гальего (Аргентина, "Ямаха") + 00:07:06
3. Симон Витсе (Голландия, Ямаха) + 00:12:57
Внедорожники:
1. Себастьян Леб / Даниэль Элена (Франция/Монако, "Пежо") – 02:24:03
2. Нани Рома / Алекс Харо Браво (Испания, "Тойота") + 00:00:44
3. Стефан Петерансель /Жан-Поль Коттре (Франция, "Пежо") + 00:01:31
Мотовездеходы:
1. Равиль Маганов (Россия, "Полярис") – 03:48:38
2. Леонардо Торрес (Бразилия, "Полярис") + 00:29:54
3. Ли Донгшенг (Китай, "Полярис") + 00:40:34
Грузовики:
1. Жерард де Руй (Голландия, "Ивеко") – 02:39:12
2. Эдуард Николаев (Россия, КАМАЗ) + 00:11:58
3. Айрат Мардеев (Россия, КАМАЗ) + 00:14:04
Общий зачет после 5-го этапа:
|Место
|Гонщик
|Команда
|Время
|Разница
|Штраф
|МОТОЦИКЛЫ
|1
|S. SUNDERLAND (GBR)
|KTM
|015:22:05
|-
|0:00:00
|2
|P. QUINTANILLA (CHL)
|HUSQVARNA
|015:34:05
|0:12:00
|0:00:00
|3
|A. VAN BEVEREN (FRA)
|YAMAHA
|015:38:12
|0:16:07
|0:00:00
|КВАДРОЦИКЛЫ
|1
|S. VITSE (FRA)
|YAMAHA
|019:32:22
|-
|0:00:00
|2
|S. KARYAKIN (RUS)
|YAMAHA
|019:40:36
|0:08:14
|0:00:00
|3
|A. DUTRIE (FRA)
|YAMAHA
|019:42:57
|0:10:35
|0:00:00
|ВНЕДОРОЖНИКИ
|1
|S. PETERHANSEL (FRA)
|PEUGEOT
|014:02:58
|0:00:00
|2
|S. LOEB (FRA)
|PEUGEOT
|014:04:07
|0:01:09
|0:00:00
|3
|C. DESPRES (FRA)
|PEUGEOT
|014:07:52
|0:04:54
|0:00:00
|МОТОВЕЗДЕХОДЫ
|1
|L. TORRES (BRA)
|POLARIS
|025:22:24
|0:00:00
|2
|L. DONGSHENG (CHN)
|POLARIS
|028:09:49
|2:47:25
|0:00:00
|3
|M. RAVIL (RUS)
|POLARIS
|031:14:11
|5:51:47
|0:00:00
|ГРУЗОВИКИ
|1
|G. DE ROOY (NLD)
|IVECO
|014:06:07
|0:00:00
|2
|E. NIKOLAEV (RUS)
|KAMAZ
|014:08:30
|0:02:23
|0:00:00
|3
|D. SOTNIKOV (RUS)
|KAMAZ
|014:12:43
|0:06:36
|0:00:00
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