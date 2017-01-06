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Укороченный этап "Дакар"-2017 выиграл Леб, Борт оштрафован на один час http://www.segodnya.ua/img/article/7861/2_main.1483737497.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/2_tn.1483737497.jpg Мир Гонщики преодолевали 219 километров, вместо 692 запланированных

Укороченный этап "Дакар"-2017 выиграл Леб, Борт оштрафован на один час

Сегодня, 23:18

Гонщики преодолевали 219 километров, вместо 692 запланированных

Фото AFP
Фото AFP

Из-за непогоды организаторам ралли-рейда "Дакар"-2017 пришлось урезать дистанцию. Из запланированных 692 км гонщики преодолели всего 219 км.

Быстрее всех в классе мотоциклы к условиям приспособился. Он гонку и сразу же возглавил общий зачет. Интересно, что в гонках мотоциклов в 2017 году ни один из участников не побеждал более одного раза.

Вторую гонку в текущем рейде выиграл Себастьен Леб. Это позволило вернуться ему в первую тройку итогового зачета, который возглавил Стефан Петрансель, ставший сегодня только третьим.

А вот Жоан Барреда Борт занести этот этап себе в актив не может. Испангский гонщик получил штрав в один час за заправку в неположенном месте и в общей сложности теперь отстает от лидера генеральной классификации на 1 час и 12 минут.

Шестой этап запланирован 7 января. Вся гонка пройдет на территории Боливии. Пилоты  отправятся из Оруро в Ла-Пас. Общая длина трассы оставит 786 км (772 км для грузовиков), спецучасток – 527 (513 для грузовиков).

Мотоциклы:

1. Сэм Сандерленд (Великобритания, КТМ) – 02:21:51
2. Паулу Гонсалвеш (Португалия, "Хонда") + 00:07:07
3. Адриен ван Беверен (Голландия, "Ямаха") + 00:07:29

Квадроциклы:

1. Кис Кулен (Голландия, "Баррен") – 02:57:43
2. Густаво Гальего (Аргентина, "Ямаха") + 00:07:06
3. Симон Витсе (Голландия, Ямаха) + 00:12:57

Внедорожники:

1. Себастьян Леб / Даниэль Элена (Франция/Монако, "Пежо") – 02:24:03
2. Нани Рома / Алекс Харо Браво (Испания, "Тойота") + 00:00:44
3. Стефан Петерансель /Жан-Поль Коттре (Франция, "Пежо") + 00:01:31

Мотовездеходы:

1. Равиль Маганов (Россия, "Полярис") – 03:48:38
2. Леонардо Торрес (Бразилия, "Полярис") + 00:29:54
3. Ли Донгшенг (Китай, "Полярис") + 00:40:34

Грузовики:

1. Жерард де Руй (Голландия, "Ивеко") – 02:39:12
2. Эдуард Николаев (Россия, КАМАЗ) + 00:11:58
3. Айрат Мардеев (Россия, КАМАЗ) + 00:14:04

Общий зачет после 5-го этапа:

Место Гонщик Команда Время Разница Штраф
 МОТОЦИКЛЫ    
1 S. SUNDERLAND (GBR) KTM 015:22:05 - 0:00:00
2 P. QUINTANILLA (CHL) HUSQVARNA 015:34:05 0:12:00 0:00:00
3 A. VAN BEVEREN (FRA) YAMAHA 015:38:12 0:16:07 0:00:00
 КВАДРОЦИКЛЫ    
1 S. VITSE (FRA) YAMAHA 019:32:22 - 0:00:00
2 S. KARYAKIN (RUS) YAMAHA 019:40:36 0:08:14 0:00:00
3 A. DUTRIE (FRA) YAMAHA 019:42:57 0:10:35 0:00:00
 ВНЕДОРОЖНИКИ    
1 S. PETERHANSEL (FRA) PEUGEOT 014:02:58 0:00:00
2 S. LOEB (FRA) PEUGEOT 014:04:07 0:01:09 0:00:00
3 C. DESPRES (FRA) PEUGEOT 014:07:52 0:04:54 0:00:00
 МОТОВЕЗДЕХОДЫ    
1 L. TORRES (BRA) POLARIS 025:22:24 0:00:00
2 L. DONGSHENG (CHN) POLARIS 028:09:49 2:47:25 0:00:00
3 M. RAVIL (RUS) POLARIS 031:14:11 5:51:47 0:00:00
 ГРУЗОВИКИ    
1 G. DE ROOY (NLD) IVECO 014:06:07 0:00:00
2 E. NIKOLAEV (RUS) KAMAZ 014:08:30 0:02:23 0:00:00
3 D. SOTNIKOV (RUS) KAMAZ 014:12:43 0:06:36 0:00:00

автоспорт, ралли Дакар, Себастьен Леб

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