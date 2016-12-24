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Украинец Алексей Лэнь набрал 8 очков в очередном матче НБА http://www.segodnya.ua/img/article/7826/70_main.1482568002.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/70_tn.1482568002.jpg Мир Украинский центровой "Финикса" Алексей Лэнь отыграл 17 минут в матче против "Филадельфии"

Украинец Алексей Лэнь набрал 8 очков в очередном матче НБА

Сегодня, 10:26

Украинский центровой "Финикса" Алексей Лэнь отыграл 17 минут в матче против "Филадельфии"

Алексей Лэнь. Фото AFP
Алексей Лэнь. Фото AFP

В матче регулярного чемпионата НБА "Финикс" на своей площадке обыграл "Филадельфию". Поединок прошел в ночь на субботу и завершился со счетом 123:116.

Украинский центровой "Финикса" Алексей Лэнь отыграл 17 минут и за это время набрал 8 очков и сделал 6 подборов. Также на счету украинца две результативные передачи.

"Финикс" в таблице Западной конференции занимает последнее место. "Филадельфия" – предпоследняя в Восточной конференции.
НБА , Филадельфия, Алексей Лэнь, Финикс Санз

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Источник:

Сегодня|Спорт

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