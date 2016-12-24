Украинец Алексей Лэнь набрал 8 очков в очередном матче НБА
Украинский центровой "Финикса" Алексей Лэнь отыграл 17 минут в матче против "Филадельфии"
В матче регулярного чемпионата НБА "Финикс" на своей площадке обыграл "Филадельфию". Поединок прошел в ночь на субботу и завершился со счетом 123:116.
Украинский центровой "Финикса" Алексей Лэнь отыграл 17 минут и за это время набрал 8 очков и сделал 6 подборов. Также на счету украинца две результативные передачи.
"Финикс" в таблице Западной конференции занимает последнее место. "Филадельфия" – предпоследняя в Восточной конференции.
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