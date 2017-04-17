United Airlines ссадила с рейса пару, летевшую в свадебное путешествие

Перед вылетом молодые люди пересели на свободные места в салоне самолета, которые, как оказалось, стоили дороже из-за повышенной комфортности

Авиакомпания United Airlines ссадила с вылетающего в Коста-Рику рейса пару, направлявшуюся на свою свадьбу. Причиной стало желание молодых людей сесть на другие места в полупустом салоне.

Инцидент произошел в аэропорту Хьюстона. Майкл Хол и его невеста Эмбер Максвелл летели в Коста-Рику из Солт-Лейк-Сити с пересадкой. Войдя в самолет последними, они, по их словам, обнаружили на своих местах в эконом-классе спящего пассажира и решили сесть на свободные места тремя рядами ближе, сообщает Khou.com.

Один из бортпроводников попросил пару вернуться на свои места, так как выяснилось, что занятый парой ряд относится к классу "экономический плюс" и стоит дороже. Пара попыталась убедить экипаж разрешить им остаться здесь, однако в итоге на борт поднялись сотрудники службы безопасности и попросили Хола и Максвелл покинуть самолет.

Напомним, на днях в сети опубликовано видео, на котором запечатлено шокирующее поведение охранников аэропорта Чикаго, которые силой выволокли пассажира из салона самолета авиакомпании United Airlines.