Видеохит: вор увез банкомат на погрузчике

В американском городе Конуэй, штат Арканзас, злоумышленник похитил банкомат при помощи вилочного погрузчика. Об этом сообщает KATV.

Преступление было совершено глубокой ночью. На кадрах, снятых камерами наблюдения, видно, что вор поднял банкомат при помощи машины и вытащил на улицу.

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В полиции подозревают, что за кражей стоят люди, связанные со строительной индустрией.

Ранее сообщалось, что преступник попытался ограбить банкомат экскаватором.