Американец за рулем автомобиля перепрыгнул разведенный мост

Сегодня, 01:03

Полиция установила, что виновником происшествия был оператор моста


В американском штате Нью-Джерси автомобиль перепрыгнул разведенный мост. Об этом сообщает Associated Press.

Мост начали разводить, когда его пересекал житель города Вест-Дептфорд Теренс Нафиз (Terence Naphys). Кроме него, в автомобиле ехали три члена его семьи. Когда они заметили, что мост разводят, останавливаться было поздно.

Нафиз нажал на педаль газа, и машина перелетела через просвет. Автомобиль приземлился на другой стороне, ударился о дорожное покрытие и получил незначительные повреждения. Водитель и пассажиры не пострадали.

Полиция установила, что виновником происшествия был оператор моста. Он принял решение развести мост, когда не смог связаться по радио с приближающимся судном. По его словам, световая сигнализация была включена, а ворота закрыты. Он полагал, что на мосту не осталось автомобилей, но не смог убедиться в этом из-за слепящего солнца.
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