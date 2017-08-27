Американская пара трижды не смогла пожениться из-за наводнений

Сегодня, 06:21

Влюбленные собираются лететь в Лас-Вегас, где не бывает наводнений, и пожениться там

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Двое влюбленных из американского штата Техас чуть более чем за год три раза запланировали и отменили свадьбу. Во всех трех случаях причиной были наводнения.

По сообщению CNN, Дженни Суорерс и Дастин Морган после помолвки целый год планировали свою свадьбу, но все их планы сорвались, когда вышла из берегов местная река Сабин. По словам невесты, уровень воды в месте предполагаемого проведения церемонии достигал почти двух метров.

Влюбленные решили отложить церемонию на год и провести ее там же через год, однако свадьбу снова пришлось отменить: устранить последствия наводнения за год не успели. Свадьбу перенесли в Хьюстон на минувшую субботу, 26 августа, пригласив 150 гостей. Постепенно из-за новостей об урагане "Харви" список приглашенных сократился сначала до 40, а затем и до 15 человек.

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"Мы поняли, что Харви победил", — сказала невеста.

Теперь пара собирается лететь в Лас-Вегас, где не бывает наводнений, и пожениться там.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США с 2005 года, когда на Соединенные Штаты обрушился шторм "Катрина". Тогда был затоплен город Новый Орлеан в штате Луизиана.

Накануне американский Национальный центр по предупреждению ураганов сообщил, что "Харви" ослаб до уровня тропического шторма.

Однако синоптики предупреждают об угрозе чрезвычайно серьезного наводнения, которое может привести к опасным для жизни последствиям.
США, влюбленные, ураган, пара, техас, наводнения
Источник:

Вести.Ru

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