Эксперты назвали главную жертву торговой войны между США и Китаем

Сопутствующий ущерб от полномасштабной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира будет значительным для обеих сторон

От торговой войны между США и Китаем, о которой на прошлой неделе заявил стратег Белого дома Стив Бэннон, в первую очередь пострадает Пекин – на экспортно ориентированные отрасли США и других развитых экономик, являющихся крупнейшими торговыми партнерами КНР, она не окажет ощутимого воздействия. К такому выводу пришли эксперты американского аналитического центра The Conference Board, проанализировав торговую статистику.

США и ЕС — два крупнейших торговых партнера Китая. Экспорт в КНР их продукции с добавленной стоимостью составляет приблизительно 0,7% и 1,6% от их ВВП соответственно.

При этом экспорт продукции с добавленной стоимостью из Китая в США составляет около 3% от китайского ВВП — свидетельство того, что возможные потери Пекина от торгового противостояния с Вашингтоном более значительны, заключают эксперты The Conference Board.

"Торговая война между США и Китаем, как следует из торговой статистики, вряд ли станет ощутимой угрозой для американской экономики", — отметил старший экономист The Conference Board Эрик Лунд.

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Тем не менее Лунд предупредил, что сопутствующий ущерб от полномасштабной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира будет значительным для обеих сторон.

"Торговая война может задеть другие важные сферы американо-китайского взаимодействия, которые вызовут достаточно болезненные последствия для США. Спад в торговле также сразу скажется на потребителях посредством инфляции", — отметил эксперт.

На прошлой неделе Стив Бэннон, занимавший пост главного стратега Белого дома, сказал в интервью журналу American Prospect: "Мы находимся в состоянии экономической войны с Китаем. Через 25 или 30 лет только один из нас будет гегемоном, и это будут они, если мы продолжим идти нынешним путем".

При этом в пятницу, 18 августа, Бэннон ушел со своей должности и покинул администрацию США.

МИД КНР в ответ на комментарий Бэннона заявил, что от торгового противостояния США и Китая пострадают обе страны. Китайская газета Жэньминь жибао пошла дальше, заявив, что США не смогут в такой торговой войне выйти победителем.

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Китай готов ответить на любые ограничительные меры США во взаимной торговле, сообщал Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. В частности, Пекин может инициировать в отношении американских компаний налоговые, антимонопольные или антидемпинговые расследования. Кроме того, власти Китая могут сократить госзакупки американских товаров.

"В противостоянии страны с большим торговым дефицитом со страной с большим торговым профицитом победу всегда одерживает вторая", — сказал Bloomberg Майкл Эври, глава направления "исследования финансовых рынков" гонконгского подразделения Rabobank.

Дефицит США в торговле с Китаем товарами и услугами с добавленной стоимостью в 2014 году составил 200 млрд долларов – при обзем объеме торгового дефицита США в 360 млрд долларов.

На июнь Китай являлся вторым по величине торговым партнером США, третьим по величине экспортным рынком и крупнейшим импортером. США экспортируют в Китай 26% самолетов Boeing, 56% соевых бобов, 16% автомобилей и 15% микросхем, по данным "Жэньминь жибао".

Китай также — крупнейший в мире импортер продуктов питания и энергии: на страну приходится по 20% от глобального объема потребления товаров двух секторов.

Ранее сообщалось, что США официально начали расследование в отношении Китая - расследование ведется с целью выяснить, не допускается ли в Китае хищение интеллектуальной собственности США.