Глава минфина США мог превысить полномочия для просмотра затмения

Члены общественной организации Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) выясняют, не злоупотребил ли глава минфина США Стивен Мнучин своим положением, совершив с супругой перелет на правительственном самолете, совпавший по времени с полным солнечным затмением, которое можно было наблюдать на территории штатов, пишет газета Washington Examiner.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Во время солнечного затмения в США машина протаранила группу наблюдателей

Члены CREW ("Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне") подали запрос о предоставлении данных по поводу правомерности использования самолета министром и его женой, актрисой Луиз Линтон, в соответствии с законом о свободном доступе к информации. Также их интересует, во сколько правительству обошелся их перелет в город Лексингтон в штате Кентукки.

В заявлении CREW говорится, что отчеты "прольют свет на то, обосновано ли было использование правительственного самолета, или же это был коммерческий рейс для поездки, которая, по-видимому, была запланирована для просмотра солнечного затмения".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Сайт для взрослых рассказал о влиянии затмения на любителей порно

Широкой общественности о перелете стало известно после того, как Линтон разместила в Instagram свое фото с супругом, выходящих из самолета. Члены CREW отмели, что фотография вызвала "бурю негодования" в соцсетях.

Напомним, жители 14 штатов США в понедельник наблюдали "Великое солнечное затмение". Полоса полного затмения шириной 113 километров протянулась от Западного до Восточного побережья страны. В последний раз подобное явление в США наблюдали 99 лет назад. Следующее полное затмение здесь ожидается в 2024 году, но его можно будет наблюдать только в нескольких штатах.