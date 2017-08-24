Глава минфина США мог превысить полномочия для просмотра затмения

Сегодня, 03:58

Члены CREW подали запрос о предоставлении данных по поводу правомерности использования самолета министром и его женой

Стивен Мнучин. Фото: peoples.ru
Стивен Мнучин. Фото: peoples.ru

Члены общественной организации Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) выясняют, не злоупотребил ли глава минфина США Стивен Мнучин своим положением, совершив с супругой перелет на правительственном самолете, совпавший по времени с полным солнечным затмением, которое можно было наблюдать на территории штатов, пишет газета Washington Examiner.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Члены CREW ("Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне") подали запрос о предоставлении данных по поводу правомерности использования самолета министром и его женой, актрисой Луиз Линтон, в соответствии с законом о свободном доступе к информации. Также их интересует, во сколько правительству обошелся их перелет в город Лексингтон в штате Кентукки.

В заявлении CREW говорится, что отчеты "прольют свет на то, обосновано ли было использование правительственного самолета, или же это был коммерческий рейс для поездки, которая, по-видимому, была запланирована для просмотра солнечного затмения".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Широкой общественности о перелете стало известно после того, как Линтон разместила в Instagram свое фото с супругом, выходящих из самолета. Члены CREW отмели, что фотография вызвала "бурю негодования" в соцсетях.

Напомним, жители 14 штатов США в понедельник наблюдали "Великое солнечное затмение". Полоса полного затмения шириной 113 километров протянулась от Западного до Восточного побережья страны. В последний раз подобное явление в США наблюдали 99 лет назад. Следующее полное затмение здесь ожидается в 2024 году, но его можно будет наблюдать только в нескольких штатах.
США, затмение, запрос, минфин, полномочия, солнечное затмение, Мнучин
Источник:

РИА Новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Невероятное

Мопсы. Фото: кадр из видео

Солнечное затмение с помощью пары мопсов умилило сеть: опубликовано видео

Вчера, 11:31

Щенки явно были не в восторге от этого эксперимента

США

В США наблюдали солнечное затмение. Фото: AFP

Сайт для взрослых рассказал о влиянии затмения на любителей порно

Вчера, 02:16

В компании не удивлены падению посещаемости

США

Девочка родилась за несколько часов до начала удивительного явления, фото twitter.com/ABC

В США младенца назвали в честь солнечного затмения

22 Августа, 20:17

Ребенка, рожденного в день полного солнечного затмения, назвали Eclipse

США

В США наблюдали солнечное затмение. Фото: AFP

Экономика США из-за солнечного затмения недосчиталась 700 миллионов долларов

22 Августа, 13:38

Сотрудники многих компаний бросили работу, чтобы понаблюдать за редким явлением 

США

В США наблюдали солнечное затмение. Фото: AFP

Во время солнечного затмения в США машина протаранила группу наблюдателей

22 Августа, 10:44

Погиб один человек, еще один пострадал. Детали происшествия расследует полиция

США

Как Трамп с женой наблюдали за затмением Солнца

22 Августа, 01:55

Президент США Дональд Трамп с супругой и сыном решили понаблюдать за затмением Солнца с балкона Белого дома

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования