Госдеп обвинил Россию в поставке оружия талибам

Сегодня, 01:56

Российскую сторону призвали обратить внимание на данный вопрос

Рекс Тиллерсон, фото AFP
Рекс Тиллерсон, фото AFP

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в поставке вооружения Талибану, сообщает пресс-служба Госдепа.

"Россия поставляет оружие Талибану, что является нарушением норм Совета Безопасности ООН. Мы выступаем против этого и призываем российскую сторону обратить внимание на данный вопрос", – сказал он.

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Ранее Тиллерсон заявил, что Вашингтон поддержит переговоры между властями Афганистана и радикальным движением Талибан.

Ранее Пентагон пригрозил России "противостоянием" за поддержку талибов.
Россия, США, оружие, талибы, Тиллерсон, Рекс Тиллерсон
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Корреспондент

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