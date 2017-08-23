Госдеп обвинил Россию в поставке оружия талибам

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в поставке вооружения Талибану, сообщает пресс-служба Госдепа.

"Россия поставляет оружие Талибану, что является нарушением норм Совета Безопасности ООН. Мы выступаем против этого и призываем российскую сторону обратить внимание на данный вопрос", – сказал он.

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Ранее Тиллерсон заявил, что Вашингтон поддержит переговоры между властями Афганистана и радикальным движением Талибан.

Ранее Пентагон пригрозил России "противостоянием" за поддержку талибов.