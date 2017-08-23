Госдеп обвинил Россию в поставке оружия талибам
Российскую сторону призвали обратить внимание на данный вопрос
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в поставке вооружения Талибану, сообщает пресс-служба Госдепа.
"Россия поставляет оружие Талибану, что является нарушением норм Совета Безопасности ООН. Мы выступаем против этого и призываем российскую сторону обратить внимание на данный вопрос", – сказал он.
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Ранее Тиллерсон заявил, что Вашингтон поддержит переговоры между властями Афганистана и радикальным движением Талибан.
Ранее Пентагон пригрозил России "противостоянием" за поддержку талибов.
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