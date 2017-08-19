Госдеп США готовит ответные шаги на высылку своих дипломатов из России

Вчера, 01:58

Хизер Нойерт заявила, что в госдепе определятся с ответными мерами до 1 сентября

Хизер Нойерт. Фото: facebook.com/HeatherNauert
Хизер Нойерт. Фото: facebook.com/HeatherNauert

Госдепартамент США по-прежнему рассчитывает до 1 сентября определиться с ответными мерами на решение РФ сократить на своей территории американское дипприсутствие, заявила в пятницу представитель госдепа Хизер Нойерт.

"Мы по-прежнему нацелены на 1 сентября, и планируем выполнить эту работу", – сказала она на брифинге журналистам.

При этом Нойерт отказалась сообщать, какие именно ответные шаги могут предпринять США.

Напомним, ранее в Госдепе США ответили Медведеву по санкциям.

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Напомним, 27 июля сенат США принял закон об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

28 июля МИД РФ объявило о санкциях против американских дипломатов в ответ на принятый Конгрессом США законопроект о санкциях против России.

На это Путин заявил, что выдворит из России 755 американских дипломатов.

Кроме того, РФ с 1 августа приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России. Он подчеркнул, что Вашингтон не потерпит вмешательства в свои демократические процессы.

В свою очередь Дмитрий Медведев резко отреагировал на подписание Трампом санкционного закона, заявив, что надежде на улучшение отношений России с Белым домом пришел конец.
Россия, США, рф, дипломаты, Госдепартамент США, Нойерт
Источник:

Интерфакс

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