Мощнейший за 12 лет ураган "Харви" грозит США катастрофическим наводнением

Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщил, что мощность "Харви" с пятничной четвертой категории была понижена до второй

Мощность урагана "Харви", обрушившегося на побережье Техаса в Мексиканском заливе, понижена до второй категории. Однако в ближайшие дня из-за сильных ливней ожидается катастрофическое наводнение, сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов.

Урагану "Харви" в пятницу была присвоена четвертая степень по пятибалльной шкале, он принес на побережье Техаса ветер скоростью до 130 миль в час (примерно 210 километров в час).

По данным центра, сейчас максимальная скорость ветра составляет 100 миль в час (155 километров в час).

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"Харви" медленно движется внутрь над Южным Техасом. Катастрофическое наводнение ожидается в течение нескольких следующих дней из-за сильных ливней", — говорится в заявлении центра.

Отмечается, что ураган движется на северо-запад со скоростью шесть миль в час (девять километров в час). Центр находится в 50 километрах к юго-западу от города Виктория и в 170 километрах к юго-востоку от города Сан-Антонио.

"Харви" – самый мощный ураган в США за 12 лет после шторма "Катрина", из-за которого в Луизиане ушел под воду Новый Орлеан.