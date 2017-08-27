На Хьюстон из-за урагана обрушились разрушительные наводнения

Тропический шторм "Харви" вызвал катастрофические наводнения в Хьюстоне — одном из крупнейших городов американского штата Техас, — передает национальная метеослужба (NWS).

"Тропический шторм "Харви" будет находиться на юго-востоке Техаса вплоть до середины следующей недели. Это медленное движение приведет к сильным дождям на этой территории", — сообщает NWS.

Как ожидается, в Хьюстоне выпадет от 50 до 100 сантиметров осадков, что, по словам синоптиков, "приведет к разрушительным наводнениям". Как заявил мэр города Сильвестер Тернер, уже поступило более 2 тысяч звонков людей, которые просили о помощи из-за наводнения. Были эвакуированы жильцы двух комплексов.

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По информации издания Dallas News, около 70 тысяч людей, проживающих в Хьюстоне, остались без света. В субботу по всему Техасу без электроснабжения остались более 300 тысяч человек.

По данным Национального центра США по предупреждению ураганов (NHC), в настоящее время максимальная скорость ветра "Харви" составляет около 65 километров в час. По информации The New York Times, число жертв урагана в Техасе достигло пяти человек.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к потопу в городе Новый Орлеан в Луизиане.

Ранее в США подсчитали убыток от урагана Харви.