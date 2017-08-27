На США обрушился ураган "Харви": есть первая жертва

Мужчина погиб у себя в доме из-за пожара, который вызвал ураган

В городе Рокпорт (штат Техас) зафиксирована первая жертва урагана "Харви". Об этом сообщает РБК со ссылкой на CNN.

Сообщается, что человек погиб у себя в доме из-за пожара, который вызвал ураган. В настоящий момент власти пытаются сообщить о трагедии близким погибшего.

Кроме того, в округе, по словам судьи, в результате удара стихии ранения получили более 10 человек.

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Отметим, "Харви" – самый мощный ураган в США за последние 12 лет. В 2005 году ураган максимальной (пятой) категории "Катрина" ударил по побережью штата Луизиана и практически разрушил Новый Орлеан.

В субботу Национальный центр наблюдения за ураганами США сообщил, что "Харви" ослаб до тропического шторма. Напомним, ранее сообщалось, что из-за урагана "Харви" в Мексиканском заливе в США добывают нефти на 25% меньше.

Как отмечается, потери в добычи нефти составляют примерно 428 568 баррелей нефти в день из примерно 1,75 млн баррелей в сутки, которые перекачиваются из Персидского залива.

Президент США Дональд Трамп призвал граждан помнить о своей безопасности и следовать указаниям властей.