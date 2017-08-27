На США обрушился ураган "Харви": есть первая жертва

Сегодня, 03:09

Мужчина погиб у себя в доме из-за пожара, который вызвал ураган

У себя в доме погиб житель города Рокпорт. Фото: CNN
У себя в доме погиб житель города Рокпорт. Фото: CNN

В городе Рокпорт (штат Техас) зафиксирована первая жертва урагана "Харви". Об этом сообщает РБК со ссылкой на CNN.

Сообщается, что человек погиб у себя в доме из-за пожара, который вызвал ураган. В настоящий момент власти пытаются сообщить о трагедии близким погибшего.

Кроме того, в округе, по словам судьи, в результате удара стихии ранения получили более 10 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отметим, "Харви" – самый мощный ураган в США за последние 12 лет. В 2005 году ураган максимальной (пятой) категории "Катрина" ударил по побережью штата Луизиана и практически разрушил Новый Орлеан.

В субботу Национальный центр наблюдения за ураганами США сообщил, что "Харви" ослаб до тропического шторма. Напомним, ранее сообщалось, что из-за урагана "Харви" в Мексиканском заливе в США добывают нефти на 25% меньше.

Как отмечается, потери в добычи нефти составляют примерно 428 568 баррелей нефти в день из примерно 1,75 млн баррелей в сутки, которые перекачиваются из Персидского залива.

Президент США Дональд Трамп призвал граждан помнить о своей безопасности и следовать указаниям властей.
США, жертва, ураган, ураган харви

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Ураган в США. Фото: twitter.com/TheNationalUAE

На США обрушился ураган "Харви": фото и видео последствий

Вчера, 22:49

В округе Форт-Бенд ураган вынудил выбраться на дороги аллигаторов

США

"Харви" – самый мощный ураган в США за 12 лет после шторма "Катрина". Фото: twitter.com/FBCSO

Из тюрем Техаса эвакуируют 4,5 тысячи заключенных из-за урагана "Харви"

Вчера, 21:02

Заключенных переправляют в пенитенциарные заведения на востоке штата, они временно лишены права свиданий

США

Самый мощный за 12 лет ураган "Харви": появилось видео из космоса

Вчера, 14:29

В NASA рассказали, что максимальная скорость ветров урагана достигает 215 км/час 

США

США может затопить. Фото: AFP

Мощнейший за 12 лет ураган "Харви" грозит США катастрофическим наводнением

Вчера, 13:11

Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщил, что мощность "Харви" с пятничной четвертой категории была понижена до второй

США

Ураган разбушевался: из Техаса поступают первые сообщения о разрушениях и раненых

Вчера, 10:45

Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео происходящего

США

Ураган "Харви" усилился до четвертой категории мощности. Фото: AFP

Ураган "Харви" обрушил здание в Техасе: несколько человек заблокированы

Вчера, 08:42

По предварительному прогнозу синоптиков, ураган может стать самым мощным за последние 12 лет

США

Дональд Трамп. Фото: AFP

Из-за урагана Трамп объявил в Техасе режим стихийного бедствия

Вчера, 08:06

В районах, которые затронет стихия, живет около пяти миллионов человек

США

Согласно прогнозам, ураган Харви обрушится на побережье США вечером в пятницу или утром в субботу, фото EPA / UPG

Ураган "Харви" усилился до четвертой категории

Вчера, 02:46

В настоящее время "Харви" находится в 70 километрах от города Корпус Кристи

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования