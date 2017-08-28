Найдены тела всех моряков, погибших при столкновении эсминца США с торговым судном

ВМС США обнаружили тела всех десяти пропавших моряков c эсминца "Джон Маккейн", который на прошлой неделе столкнулся с торговым судном в районе Малаккского пролива, и установили их личности, говорится в заявлении американского флота.

"Водолазы ВМС США и корпуса морской пехоты к данному моменту обнаружили останки всех десяти моряков", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВМС. Ранее сообщалось, что найдены тела двух из десяти пропавших.

Американский эсминец "Джон Маккейн" 21 августа столкнулся с торговым судном Alnic MC неподалеку от Сингапура.

Как сообщалось, ракетный эсминец США USS John S. McCain столкнулся с нефтяным танкером Alnic MC, который ходит под флагом Либерии. Столкновение произошло 21 августа в 06:24 по местному времени (00.24 по киевскому), когда военный корабль заходил в порт в Сингапуре. Командование ВМС США подтвердило, что в результате инцидента пять моряков получили ранения. Морская и портовая администрация (MPA) Сингапура сообщила, что никто из членов команды судна Alnic MC не пострадал.

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"Джон Маккейн", спущенный на воду в 1992 году, является эсминцем класса "Арли Берк", которые производятся с 1988 года. Экипаж корабля водоизмещением 6630 тонн составляет 337 человек. На вооружении корабля стоят две пусковые установки системы Aegis, артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение.