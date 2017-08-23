Пекин ответил на новые санкции США против китайских компаний

Сегодня, 11:55

Китай выступает против любых односторонних санкций вне рамок резолюций Совета Безопасности ООН

Китай ответил США. Фото: mirprognozov.ru
Китай ответил США. Фото: mirprognozov.ru

Односторонние санкции США против китайских компаний и частных лиц за якобы имевшее место нарушение режима санкций против КНДР не помогут разрешению проблемы Корейского полуострова. Как заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, такие шаги Вашингтона лишь негативно скажутся на его сотрудничестве с Пекином.

"В случае, если китайская компания или частное лицо нарушает резолюции СБ ООН, мы рассмотрим такие случаи и вынесем наказание согласно внутреннему законодательству и регулирующим актам. Санкции США не помогут разрешению проблемы, а также скажутся на взаимном доверии и сотрудничестве по соответствующим вопросам", – указала дипломат.

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"Китай выступает против любых односторонних санкций вне рамок резолюций Совета Безопасности ООН. Особенно в том случае, если определенные страны выходят за пределы своей юрисдикции, накладывая санкции на китайские компании или частные лица", – подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее Минфин США объявил о внесении в свои санкционные списки одного гражданина КНР и пяти китайских компаний. Причиной послужило их якобы имеющее место сотрудничество с властями КНДР.

По информации The Wall Street Journal, речь идет о Dandong Zhicheng и еще четырех китайских компаниях, которые власти США обвиняют в закупках угля у КНДР на американские доллары.
Китай, США, КНДР, санкции, северная корея
Источник:

ИТАР-ТАСС

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