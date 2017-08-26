Пентагон заказал разработку ядерных крылатых ракет

Сегодня, 08:26

Новая крылатая ракета большой дальности с ядерной боеголовкой должна заменить ныне использующиеся американской армией крылатые ракеты AGM-86B класса "воздух-земля"

Пентагон заказал разработку ядерных крылатых ракет. Фото: wikiwand.com
Пентагон заказал разработку ядерных крылатых ракет. Фото: wikiwand.com

Американские оборонные корпорации Lockheed Martin и Raytheon получили контракты Министерства обороны США на разработку новой крылатой ракеты, способной нести ядерный заряд, – передает "Популярная Механика".

Новая крылатая ракета большой дальности с ядерной боеголовкой должна заменить ныне использующиеся американской армией крылатые ракеты AGM-86B класса "воздух-земля", разработанные корпорацией Boeing и стоящие на вооружении еще с 1980-х годов. По условиям контракта, она должна быть способна преодолевать любые существующие системы противовоздушной обороны. ВВС США планируют закупить около тысяч таких ракет, стоимость программы составит 10 миллиардов долларов.

А пока независимые контракты на разработку прототипа ракеты получили оборонные корпорации Lockheed Martin и Raytheon. Каждой из них выделили из бюджета программы по 900 миллионов долларов, на которые в течение 4,5 лет нужно сконструировать новую крылатую ракету большой дальности. После сравнительных испытаний двух прототипов Министерство обороны США выберет одного из двух подрядчиков для производства ракеты.

Новые ядерные ракеты для бомбардировщиков дальнего радиуса должны быть готовы к принятию на вооружение к 2030 году. По словам Пентагона, это станет "сдерживающим фактором для противников Вашингтона, которые оценят степень риска". Впрочем, ядерный заряд получат не все ракеты — некоторые из них останутся в запасе и будут использоваться для испытаний. Удивление экспертов вызывает тот факт, что в тендере не участвует корпорация Boeing, чьи ракеты нынче используются армией США.

Ранее сообщалось, что у Пентагона есть план бомбардировок около 20 объектов КНДР.
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