Полторак рассказал, что означает визит главы Пентагона в Украину

Сегодня, 11:30

По его словам, США являются главным стратегическим партнером для Украины во всех измерениях – политическом, военном и экономическом

Степан Полторак. Фото: Минобороны
Степан Полторак. Фото: Минобороны

Украинская сторона высоко ценит прибытие делегации США во главе с министром обороны США Джеймсом Мэттисом по случаю празднования 26-й годовщины Независимости Украины. Об этом в Facebook написал украинский министр обороны Степан Полторак.

"Участие в торжествах – чрезвычайно мощный сигнал со стороны США о продолжении последовательной поддержки Украины. США являются главным стратегическим партнером для Украины во всех измерениях – политическом, военном и экономическом. Всесторонняя помощь США – определяющий фактор восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно-признанных границах. Для Украины это особенно важно, учитывая развитие ситуации безопасности в Европе и в мире", – написал он.

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Ранее Джеймс Мэттис заявил журналистам, что во время визита в Украину, 24 августа, намерен подтвердить стратегическое партнерство Вашингтона и Киева.
США, Украина, Полторак, Мэттис
Источник:

"Сегодня"

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