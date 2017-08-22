Поставки летального оружия США в Украину: эксперт назвал главное условие

Пентагон будет внимательно следить за ситуацией в зоне конфликта на Донбассе, считает международник

Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов считает, что в США не согласятся поставлять Украине летальное оружие без серьезного обострения в зоне АТО.

Такое мнение он высказал в комментарии "Обозревателю".

"Насчет оружия пока не надо спешить. Если ничего не будет меняться в зоне конфликта, то оружие – это не приоритетная задача. Но я увидел, что министерство обороны США вспомнило о пятилетней программе партнерства с Минобороны Украины, которое было подписано в прошлом году. Раньше они об этом не заикались, но сейчас видимо подошло время", — сказал Толстов.

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Напомним, спецпредставитель США Курт Волкер посетит Киев 23 августа, где встретится с представителями украинской власти. Кроме него, в Украину прилетит министр обороны США Джеймс Мэттис.