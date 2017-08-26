Самый мощный за 12 лет ураган "Харви": появилось видео из космоса

Сегодня, 14:29

В NASA рассказали, что максимальная скорость ветров урагана достигает 215 км/час 


Астронавты Национального аэрокосмического агентства США (NASA) обнародовали фото и видео масштабного урагана "Харви", который обрушился на побережье Техаса.

Кадры опубликованы на сайте агентства.

0009887461a003b076ce1f11b92c037a_1

Снимок урагана был сделан астронавтами Международной космической станции. В NASA рассказали, что максимальная скорость ветров урагана достигает 215 километров в час, они распространяются на расстояние 55 километров от центра "Харви".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, мощность урагана "Харви", обрушившегося на побережье Техаса в Мексиканском заливе, понижена до второй категории. Однако в ближайшие дня из-за сильных ливней ожидается катастрофическое наводнение, сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов.
фото, видео, США, NASA, кадры, центр, наводнение, ураган
Источник:

Апостроф

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

США может затопить. Фото: AFP

Мощнейший за 12 лет ураган "Харви" грозит США катастрофическим наводнением

Сегодня, 13:11

Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщил, что мощность "Харви" с пятничной четвертой категории была понижена до второй

США

Ураган разбушевался: из Техаса поступают первые сообщения о разрушениях и раненых

Сегодня, 10:45

Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео происходящего

США

Ураган "Харви" усилился до четвертой категории мощности. Фото: AFP

Ураган "Харви" обрушил здание в Техасе: несколько человек заблокированы

Сегодня, 08:42

По предварительному прогнозу синоптиков, ураган может стать самым мощным за последние 12 лет

США

Согласно прогнозам, ураган Харви обрушится на побережье США вечером в пятницу или утром в субботу, фото EPA / UPG

Ураган "Харви" усилился до четвертой категории

Сегодня, 02:46

В настоящее время "Харви" находится в 70 километрах от города Корпус Кристи

США

Тропический циклон «Харви» превратился в ураган, фото СС0

К США приближается мощнейший ураган

Вчера, 22:21

Американские аэропорты уже сообщили об отмене ряда авиарейсов

Другие страны

Тайфун в Китае. Фото: AFP

Страшный тайфун разрушает Китай: опубликованы видео и фото

Вчера, 13:49

На страну обрушился мощнейший за последние 50 лет ураган "Хато", от которого пострадали тысячи людей

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования