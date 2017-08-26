Самый мощный за 12 лет ураган "Харви": появилось видео из космоса

В NASA рассказали, что максимальная скорость ветров урагана достигает 215 км/час

Астронавты Национального аэрокосмического агентства США (NASA) обнародовали фото и видео масштабного урагана "Харви", который обрушился на побережье Техаса.

Кадры опубликованы на сайте агентства.

Снимок урагана был сделан астронавтами Международной космической станции. В NASA рассказали, что максимальная скорость ветров урагана достигает 215 километров в час, они распространяются на расстояние 55 километров от центра "Харви".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Ураган "Харви" усилился до четвертой категории

Напомним, мощность урагана "Харви", обрушившегося на побережье Техаса в Мексиканском заливе, понижена до второй категории. Однако в ближайшие дня из-за сильных ливней ожидается катастрофическое наводнение, сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов.