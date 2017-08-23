Сайт для взрослых рассказал о влиянии затмения на любителей порно

Сегодня, 02:16

В компании не удивлены падению посещаемости

В США наблюдали солнечное затмение. Фото: AFP
В США наблюдали солнечное затмение. Фото: AFP

Администрация популярного порносайта xHamster пожаловалась на резкое падение трафика во время солнечного затмения в США. Об этом сообщает Mashable.

По словам представителей xHamster, во время затмения общее количество посетителей на сайте уменьшилось на 12 процентов. В то же время в близко расположенных к явлению районах порнотрафик упал гораздо ниже: в Нэшвилле на 43 процента, в Чарльстоне на 36 процентов, в Портланде на 36 процентов.

В городах, где затмение наблюдалось лишь частично, также отмечали падение трафика. Так, в Майами количество посетителей уменьшилось на 20 процентов, в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе на 15 процентов, а в Чикаго — на девять.

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Как утверждают представители порносайта, до астрономического явления самый значительный ущерб трафику xHamster нанесла только премьера шестого сезона "Игры Престолов". Для сравнения, тогда количество зрителей на сайте уменьшилось на 4,5 процента.

Вице-президент xHamster Алекс Хокинс (Alex Hawkins) подчеркнул, что в компании не удивлены падению посещаемости. "Это наглядно показывает, что порнозвезды не могут конкурировать с настоящими звездами", — заявил он.

Напомним, солнечное затмение, которое в США называют великим, протянулось полосой шириной 113 километров от Западного до Восточного побережья страны. В последний раз подобное в стране наблюдали 99 лет назад.
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Источник:

Lenta.ru

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