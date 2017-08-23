Сотни тысяч литров сточных вод слили в озеро в США из-за компьютерной ошибки

В США из-за сбоя в работе компьютера в воды озера попали сотни тысяч литров сточных вод. Об этом сообщает The Washington Post.

Инцидент произошел в штате Массачусетс. По предварительным данным, причиной ошибки стал сбой программы в системе очистки вод в городе Вустер. В результате насосы остановились, и сточные воды начали стекать в озеро Квинсигамонд.

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Для устранения неисправности понадобилось более часа — все это время сброс вод продолжался. Власти города запретили купание в озере. Точные масштабы загрязнения пока неясны, для их определения взяты пробы воды.

Между тем, жители Керчи и туристы жалуются на стойкий запах канализации на пляже в районе Аршинцево. Запах усиливается еще и из-за аномальной жары. Местные жители считают, что ситуацию усугубляют сточные воды, способствующие активному цветению водорослей. Купаться в таком море небезопасно для здоровья.