США и Южная Корея готовятся на случай ядерной войны с КНДР

Сегодня, 09:20

Совместные американо-южнокорейские учения будут продолжаться до 31 августа

Учения. Фото: reuters
Учения. Фото: reuters

Военные Южной Кореи и США начали учения на фоне повышенной напряженности в отношениях с КНДР. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Reuters.

Президент Южной Кореи Мун Дже-Ин заявил, что учения Ulchi Freedom Guardian носят полностью оборонительный характер и не имеют цели увеличить напряженность на полуострове.

"У нас нет никакого намерения усилить военную напряженность на Корейском полуострове, поскольку эти учения проводятся ежегодно и носят оборонительный характер", – сказал Мун.

Кроме того, он предостерег КНДР от провокаций, которые могли бы ухудшить ситуацию на полуострове.

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Совместные американо-южнокорейские учения будут продолжаться до 31 августа, предполагается применение компьютерного моделирования, предназначенного для подготовки к войне с Северной Кореей, способной нанести ядерный удар.

Соединенные Штаты также называют учения "оборонительными по своему характеру", в государственных СМИ КНДР заявляют в свою очередь, что это "обманчивая маска". Северная Корея рассматривает учения как подготовку к вторжению.

Ранее глава Пентагона Джеймс Маттис заявил. что США незамедлительно предпримут конкретные действия для уничтожения северокорейской ракеты, если ее запустят в сторону любого из союзников.
США, Япония, КНДР, учения, северная корея

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