США одобрили продажу Румынии систем залпового огня HIMARS на 1,25 млрд долларов

Вчера, 03:48

Предоставления этих вооружений Румынии "усилит ее обороноспособность и поможет предотвращать региональным угрозам"

Реактивная система залпового огня HIMARS. Фото: pentagon.mil
Реактивная система залпового огня HIMARS. Фото: pentagon.mil

Государственный департамент США одобрил продажу Румынии американских реактивных систем залпового огня HIMARS и связанного с ними оборудования на сумму в 1 миллиард 250 миллионов долларов, сообщили в Вашингтоне, – передает "Радио Свобода".

Как говорится в сообщении Агентства сотрудничества США в области обороны и безопасности, целью является "поддержать внешнеполитические цели и цели национальной безопасности США путем помощи в улучшении безопасности союзника по НАТО".

По сообщению, информацию о предлагаемой продаже Пентагон направил в Конгресс в четверг. Как правило, такие предложения о предоставлении вооружений союзникам по НАТО рассматриваются в Конгрессе США в течение 15 дней.

Отмечается, что Госдепартамент одобрил просьбу Румынии о 54 пусковые установки легких реактивных систем залпового огня HIMARS, такое же количество машин для перезарядки и еще столько же тактических грузовиков для транспортировки ракет, более 200 ракет различных типов, а также другую технику и оборудование для этих систем. Также в помощь на упомянутую сумму входит обучение работе с этими установками, предоставление групп поддержки американских специалистов.

Предоставления этих вооружений Румынии "усилит ее обороноспособность и поможет предотвращать региональным угрозам", заявили в Агентстве сотрудничества США в области обороны и безопасности.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея проведут масштабные военные учения.
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