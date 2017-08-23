Трамп угрожает заблокировать работу правительства США из-за стены на границе с Мексикой

Сегодня, 09:52

Также он заявил, что соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), скорее всего, прекратит существование


Президента США Дональд Трамп готов остановить работу правительства, чтобы добиться финансирования строительства гигантской стены на границе с Мексикой, сообщает Associated Press.

"Так или иначе, мы построим эту стену, даже если придется свернуть работу собственного правительства", – заявил он, обращаясь к сторонникам в ходе выступления в Финиксе, штат Аризона.

Кроме того, он заявил, что соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), скорее всего, прекратит существование. В минувшие выходные завершился первый раунд переговоров о пересмотре НАФТА.

"Думаю, в итоге мы, вероятно, расторгнем НАФТА в какой-то момент", – сказал Трамп.

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Возведение стены на границе с Мексикой было одним из центральных элементов предвыборной кампании Трампа. Президент США настаивает, что оплатить ее строительство должна Мексика, однако Мехико наотрез отказался финансировать этот проект.

Конгресс должен согласовать новые меры для финансирования работы правительства США до конца текущего фингода, завершающегося 30 сентября. При этом Трамп может и планирует наложить вето на любое решение по этому вопросу, если оно не будет предусматривать выделения средств на строительство стены, пишет The Wall Street Journal. В таком случае работа всех государственных органов будет приостановлена на неопределенный срок. 27 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение 1,6 миллиарда долларов из бюджета для строительства стены вдоль границы с Мексикой.

Во время выступления Трампа в Финиксе проходили мирные акции протеста против расистских и нацистских организаций, и президент отозвался о протестующих крайне пренебрежительно. После завершения его речи начались беспорядки, и полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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