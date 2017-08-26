Ураган "Харви" обрушил здание в Техасе: несколько человек заблокированы

Сегодня, 08:42

По предварительному прогнозу синоптиков, ураган может стать самым мощным за последние 12 лет

Ураган &quot;Харви&quot; усилился до четвертой категории мощности. Фото: AFP
Ураган "Харви" усилился до четвертой категории мощности. Фото: AFP

В городке Рокпорт в штате Техас несколько человек оказались заблокированными в обрушенном здании, которое пострадало из-за урагана "Харви". Эвакуировать людей пока не представляется возможным.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил в штате режим стихийного бедствия. В районах, которые затронет стихия, проживают около пяти миллионов человек. В нескольких округах уже объявлена эвакуация. Сколько именно человек покинули свои дома, власти Техаса пока не сообщают.

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Ураган четвертой категории — самый мощный из циклонов, который обрушился на США за последние 12 лет. Скорость ветра в его пределах достигает 60 метров в секунду.

Прихода "Харви", который сформировался и набирал силу в Мексиканском заливе, ждали в течение нескольких дней.
США, стихия, эвакуация, ураган, здание, техас
Источник:

Вести.Ru

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