В Белом Доме введен режим ЧП

Вчера, 21:15

У северной ограды Белого дома была обнаружена подозрительная сумка

Белый дом. Фото из открытых источников
Белый дом. Фото из открытых источников

Секретная служба Белого дома ввела режим чрезвычайного положения на территории резиденции американского президента в связи с обнаружением подозрительного предмета, сообщил во вторник американский телеканал Эй-Би-Си Ньюс.

Согласно его данным, у северной ограды Белого дома была обнаружена подозрительная сумка.

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По данным издания "Хилл", президент США Дональд Трамп на данный момент находится вне Белого дома.

Ранее президент США Дональд Трамп нелестно отозвался о Белом доме – здание, в котором на протяжении веков проживали первые лица Соединенных Штатов.
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Источник:

УНИАН

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