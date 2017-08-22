В Белом Доме введен режим ЧП

У северной ограды Белого дома была обнаружена подозрительная сумка

Секретная служба Белого дома ввела режим чрезвычайного положения на территории резиденции американского президента в связи с обнаружением подозрительного предмета, сообщил во вторник американский телеканал Эй-Би-Си Ньюс.

Согласно его данным, у северной ограды Белого дома была обнаружена подозрительная сумка.

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По данным издания "Хилл", президент США Дональд Трамп на данный момент находится вне Белого дома.

Ранее президент США Дональд Трамп нелестно отозвался о Белом доме – здание, в котором на протяжении веков проживали первые лица Соединенных Штатов.