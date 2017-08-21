В США диаспора отметила День Независимости Украины

Сегодня, 14:10

На фестиваль съехались этнические украинцы из нескольких штатов


Украинская диаспора в Соединенных Штатах отмечает День Независимости Родины. К национальному фестивалю готовились несколько месяцев. На празднование собрались более 200 земляков.

"Очень приятно видеть, что многие украинцы держат культуру, язык и учат этому своих детей. Нет ощущения, что ты не дома", – поделилась Анна Голубчик, гостя фестиваля.

"Мы приезжаем каждый год – посещаем каждое украинское мероприятие. Очень любим вашу еду", – отметила Виктория, гостя фестиваля.

Среди гостей – и посол Украины. С женой и двумя детьми.

"Радует, что людей становится больше. Традиционно эти новые эмигранты, которые приезжают, они обычно не участвуют в активных мероприятиях, а это я вижу больше и больше молодежи", – сказал Валерий Чалый, посол Украины в США.

Изюминкой украинского фестиваля стал показ мод.
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Источник:

"Сегодня"

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