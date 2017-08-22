В США младенца назвали в честь солнечного затмения

В Южной Каролине девочку назвали Eclipse (затмение, – Англ.). Она родилась за несколько часов до начала этого удивительного явления, передает ABC News.

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Ребенок родился в городе Гринвилл, сама мать рассказала, что ожидала появления девочки на свет не ранее 3 сентября.

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Напомним, на континентальной части США около полудня по времени Восточного побережья наблюдалось полное солнечное затмение.

Последний раз подобное происходило на обоих побережьях страны 99 лет назад. Следующее полное затмение здесь ожидается в 2024 году, но его можно будет увидеть только в нескольких штатах.