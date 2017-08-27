В США подсчитали убыток от урагана Харви

Мощный ураган Харви, обрушившегося на американский Техас, может обойтись штату в 40 миллиардов долларов, сообщает Корреспондент со ссылкой на издание Daily Mail.

"Восемь миллионов жителей (Техаса) были предупреждены о том, что худшее еще впереди", — пишет газета.

Издание отмечает, что "потрясенные шоком сотни тысяч техасцев на побережье Мексиканского залива начали подбирать кусочки разрушенных домов", а "ликвидация последствий штату может обойтись в 40 миллиардов долларов".

Напомним, жертвами урагана Харви уже стали три человека, 30 человек получили травмы различной степени, еще около 30 считаются пропавшими без вести.