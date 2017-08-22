В США пригрозили Асаду новыми мерами за химическое оружие

Сегодня, 09:56

Американские власти хотят, чтобы сирийское правительство сотрудничало с организацией по запрещению химоружия

Химическая атака в Сирии. Фото: AFP
Химическая атака в Сирии. Фото: AFP

США призывают правительство Сирии отказаться от применения химического оружия и сотрудничать с профильными организациями по его не распространению и проведению расследования по его применению. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на заявление Госдепа США.

В госдепе напомнили о страшной химической атаке 2013 года, когда погибли 1,4 тыс. человек, а также последнем масштабном ударе 4 апреля 2017 года

"Режим Асада должен прекратить применение химического оружия, полностью декларировать все свои запасы химического оружия и сотрудничать с организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), Миссией по установлению фактов и совместного механизма расследования", – говорится в сообщении.

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Кроме того, в Госдепе США пригрозили сирийскому режиму Башара Асада новыми мерами, если не будет соблюдено международное право и стандарты, касающиеся применения химического оружия.

Напомним, 21 августа 2013 года было использовано химическое оружие, под воздействием которого погибло более тысячи человек. В применении запрещенного оружия обвинили правительство Сирии.

4 апреля 2017 года была осуществлена чудовищная атака в сирийском городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб, в результате которой погибли не менее 100 человек, еще около 400 местных жителей пострадали от проблем с дыханием.
Сирия, США, асад, госдеп, химическое оружие
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