В США пригрозили Асаду новыми мерами за химическое оружие
Американские власти хотят, чтобы сирийское правительство сотрудничало с организацией по запрещению химоружия
США призывают правительство Сирии отказаться от применения химического оружия и сотрудничать с профильными организациями по его не распространению и проведению расследования по его применению. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на заявление Госдепа США.
В госдепе напомнили о страшной химической атаке 2013 года, когда погибли 1,4 тыс. человек, а также последнем масштабном ударе 4 апреля 2017 года
"Режим Асада должен прекратить применение химического оружия, полностью декларировать все свои запасы химического оружия и сотрудничать с организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), Миссией по установлению фактов и совместного механизма расследования", – говорится в сообщении.
Кроме того, в Госдепе США пригрозили сирийскому режиму Башара Асада новыми мерами, если не будет соблюдено международное право и стандарты, касающиеся применения химического оружия.
Напомним, 21 августа 2013 года было использовано химическое оружие, под воздействием которого погибло более тысячи человек. В применении запрещенного оружия обвинили правительство Сирии.
4 апреля 2017 года была осуществлена чудовищная атака в сирийском городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб, в результате которой погибли не менее 100 человек, еще около 400 местных жителей пострадали от проблем с дыханием.
Комментарии