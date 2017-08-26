В США прошла самая необычная свадьба этого года
Новоиспеченные супруги обвенчались в салоне автобуса
Пару обвенчал знакомый, который стал ради этого священником Универсальной церкви жизни, которая дает сан всем желающим и позволяет исповедовать любую веру, пишет Депо.
На церемонии присутствовали 50 гостей и случайные пассажиры. Свадьба транслировал телеканал NY1.
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Будущие супруги познакомились 13 лет назад в автобусе того же маршрута. Жених рассказал NY1, что идея необычной свадьбы принадлежала ему, а невеста горячо поддержала предложение.
Ранее сообщалось, что британская звезда телесериалов Пола Уильямсон нашла свою любовь за тюремной решеткой. Ее избранник – самый жесткий зэк на территории Британии Чарльз Бронсон.
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