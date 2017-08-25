Захват заложников в Южной Каролине: полиция ранила нападавшего

Мэр города Чарльстон (штат Южная Каролина) Джон Текленбер заявил о том, что ситуация с захватом заложников благополучно разрешилась. Об этом передает телеканал "112 Украина" со ссылкой на Associated Press.

По словам мэра, полиция ранила нападавшего человека, и он сейчас находится в критическом состоянии. При этом все заложники, которых удерживал нападавший, благополучно спасены, и их жизнь находится вне опасности. К сожалению, человек, который стал первой жертвой нападения, умер.

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При этом власти на стали называть имен стрелка и убитого им человека.

Ранее сообщалось, что в американском городе Чарлстон вооруженный мужчина взял в заложники в ресторане около 30 человек. Как оказалось впоследствии, стрелком являлся недовольный экс-сотрудник заведения общественного питания, который был уволен за несколько месяцев перед инцидентом и возвратился с целью "мести". Чтобы показать свою готовность к решительным действиям, он ранил одного человека, который сразу же был госпитализирован. По словам очевидцев, преступником оказался пожилой афроамериканец в фартуке и с револьвером в руке, который выглядел как "обычный дедушка с безумным видом".