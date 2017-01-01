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Усейн Болт ошарашил ведущих звонком-поздравлением "МЮ" после победы над "Мидлсбро" (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7850/83_main.1483277679.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/83_tn.1483277679.jpg Мир Ведущие не поверили звонившему, поэтому ямаец вынужден был подтвердить свой звонок в twitter

Усейн Болт ошарашил ведущих звонком-поздравлением "МЮ" после победы над "Мидлсбро" (видео)

Вчера, 16:17

Ведущие не поверили звонившему, поэтому ямаец вынужден был подтвердить свой звонок в twitter

Усейн Болт. Фото AFP
Усейн Болт. Фото AFP

В субботу "МЮ" одержал волевую победу над "Мидлсбро" благодаря мячам на 85-й и 86-й минуте. После матча в эфире клубного канала MUTV раздался необычный звонок. Поздравить красных дьяволов решил девятикратный олимпийский чемпион ямайский легкоатлет Усейн Болт. Но ведущие в студии не сразу поверили в это.

- Нам звонит Усэйн с Ямайки. Усейн Болт, уже не вы ли это?

- Да, это Усэйн Болт. Мистер Болт. Я лишь хотел сказать, что очень горжусь ребятами. Они преодолели трудности. У меня создалось впечатление, что я смотрю тот самый старый добрый "МЮ". Они шли вперед и проявили настойчивость – это стиль "Юнайтед". Отличный матч. Я очень счастлив.

Поскольку, ведущая MUTV Мэнди Генри и болельщики по-прежнему не были уверены, что звонил тот самый Болт, спринтеру пришлось воспользоваться твиттером.

"Ну, ребята! Разумеется, это я только что был на MUTV", – отреагировал атлет.

"Извините, Усейн. Мы не думали, что это правда вы. Счастливых праздников на Ямайке, позвоните нам снова после игры с "Вест Хэмом" в понедельник", – ответили журналисты.
футбол, Усейн Болт, чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед

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Источник:

Eurosport

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