Усмирение оппозиционных демонстраций в Венесуэле закончилось трагедией
Митингующие считают, что политика действующего президента погружает экономику страны в хаос
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
42 человека пострадали в ходе антиправительственных манифестаций в столице Венесуэлы Каракасе. Минимум один человек погиб: пуля попала 17-летнему парню в голову, передает AFP. Еще один демонстрант погиб в штате Тачир.
Большинство обратившихся за медицинской помощью получило контузии при разрывах гранат со слезоточивым газом, которые использовали правоохранительные органы.
Сторонники оппозиции вышли на улицы в Каракасе и других городах, протестуя против политики президента Мадуро, который, по их мнению, подрывает демократию и погружает экономику страны в хаос.
Политический кризис в Венесуэле разворачивается на фоне экономических проблем, причиной которых стало падение мировых цен на нефть — основной экспортный товар республики.
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