Усмирение оппозиционных демонстраций в Венесуэле закончилось трагедией

Митингующие считают, что политика действующего президента погружает экономику страны в хаос

42 человека пострадали в ходе антиправительственных манифестаций в столице Венесуэлы Каракасе. Минимум один человек погиб: пуля попала 17-летнему парню в голову, передает AFP. Еще один демонстрант погиб в штате Тачир.

Большинство обратившихся за медицинской помощью получило контузии при разрывах гранат со слезоточивым газом, которые использовали правоохранительные органы.

Сторонники оппозиции вышли на улицы в Каракасе и других городах, протестуя против политики президента Мадуро, который, по их мнению, подрывает демократию и погружает экономику страны в хаос.

Политический кризис в Венесуэле разворачивается на фоне экономических проблем, причиной которых стало падение мировых цен на нефть — основной экспортный товар республики.