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Успеть, пока не отобрали: в России выпустили памятные монеты к ЧМ-2018 (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7821/78_main.1482426336.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/78_tn.1482426336.jpg Мир Монеты изготовлены из золота, серебра и не драгоценных металов

Успеть, пока не отобрали: в России выпустили памятные монеты к ЧМ-2018 (фото)

Вчера, 19:05

Монеты изготовлены из золота, серебра и не драгоценных металов

Фото AFP
Фото AFP

Центральный банк России выпустил в обращение памятные и инвестиционные монеты, посвященные чемпионату мира 2018 года и Кубку конфедераций, который состоится годом раньше, сообщает пресс-служба Банка России.

Памятные монеты: серебряная номиналом три рубля и золотая номиналом 50 рублей, посвященные проведению в России Кубка конфедераций 2017 года.

Инвестиционные монеты: серебряные номиналом три рубля и золотые номиналом 50 рублей, посвященные проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года.

Четыре памятные серебряные монеты номиналом три рубля, посвященные проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года.

Памятную монету из не драгоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнениях, посвященные проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года.

Из-за допингового скандала Россию лишили чемпионата мира по бобслею, который должен был пройти в Сочи. После этого снова заговорили, что Россия может лишиться футбольного мундиаля.

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монеты, футбол, ЧМ-2018

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Источник:

Советский спорт

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