Успеть, пока не отобрали: в России выпустили памятные монеты к ЧМ-2018 (фото)

Монеты изготовлены из золота, серебра и не драгоценных металов

Центральный банк России выпустил в обращение памятные и инвестиционные монеты, посвященные чемпионату мира 2018 года и Кубку конфедераций, который состоится годом раньше, сообщает пресс-служба Банка России.

Памятные монеты: серебряная номиналом три рубля и золотая номиналом 50 рублей, посвященные проведению в России Кубка конфедераций 2017 года.

Инвестиционные монеты: серебряные номиналом три рубля и золотые номиналом 50 рублей, посвященные проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года.

Четыре памятные серебряные монеты номиналом три рубля, посвященные проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года.

Памятную монету из не драгоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнениях, посвященные проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года.

Из-за допингового скандала Россию лишили чемпионата мира по бобслею, который должен был пройти в Сочи. После этого снова заговорили, что Россия может лишиться футбольного мундиаля.