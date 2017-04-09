Ужасный теракт в Египте: все подробности

Вчера, 13:12

По сообщениям СМИ Египта при взрыве погибли 30 человек


Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Два взрыва прогремели в городе Танта в египетской провинции Гарбия, сообщает телеканал "Аль-Арабиа".

По данным СМИ, взрыв прогремел в церкви "Мар Гиргис".

Как сообщают египетские СМИ, при взрыве погибли 30 человек, от 50 до 70 человек получили ранения. Взрывное устройство большой мощности было заложено на первом этаже церкви в зале для молящихся, сообщает портал со ссылкой на источник в органах безопасности.

Взрыв устроил террорист-смертник, сообщает новостной портал "Аль-Ахрам" со ссылкой на очевидцев. По их словам, человек 30-35 лет в коричневом пиджаке и галстуке, черных ботинках зашел в церковь, прошел до первого ряда и сразу привел в действие пояс смертника.

Полиция оцепила район взрыва, изъяла записи с видеокамер.

Позже стало известно, что еще одно взрывное устройство сработало в районе тренировочного центра полиции.

Там, по данным СМИ, погиб полицейский. При этом некоторые СМИ опровергают информацию о втором взрыве.

Танта находится в провинции Гарбия в центре дельты Нила.

В свою очередь спикер Министерства иностранных дел Египта Ахмед Абу Зеид заявил, что взрыв в коптском храме в городе Танда в Египте, где погибли десятки людей, является  терактом.

"Терроризм снова нанес удар по Египту, на этот раз в Вербное воскресенье. Еще одна неприятная, но неудачная попытка против всех египтян",  – заявил спикер МИД в Twitter

"В то время, как мы скорбим о трагической и душераздирающей гибели египтян, это все еще остается неудачной попыткой против нашего единства", – добавил спикер.
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Источник:

РИА Новости

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