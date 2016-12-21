Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Уже три страны объявили о бойкоте Кубка мира в России http://www.segodnya.ua/img/article/7818/2_main.1482353568.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/2_tn.1482353568.jpg Мир Норвегия, Великобритания и Чехия намерены бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

Уже три страны объявили о бойкоте Кубка мира в России

Вчера, 22:43

Норвегия, Великобритания и Чехия намерены бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

Несколько стран объявили, что не поедут на этап Кубка мира в Россию. Фото AFP
Несколько стран объявили, что не поедут на этап Кубка мира в Россию. Фото AFP

Сборные Норвегии, Великобритании и Чехии намерены бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени.

"IBU был проинформирован в понедельник, что совет Союза биатлонистов Великобритании принял единогласное решение не участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени, – говорится в заявлении Союза биатлонистов Великобритании, опубликованном на официальном сайте организации. – Норвегия потребовала, чтобы IBU отменил все запланированные мероприятия, пока все процедуры не станут "чистыми", и дисквалифицировал всех упомянутых в конфиденциальной части доклада Макларена российских биатлонистов. Если эти требования не будут выполнены, Норвегия рассмотрит возможность бойкота всех соревнований в России".

Во вторник в чешских СМИ появились слова главы местного союза биатлонистов Иржи Хамзы, который заявил, что этап в Тюмени пропустят чешские спортсмены и что также могут не поехать в Тюмень французы.

Вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена была опубликована 9 декабря, в ней, помимо прочего, утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах. Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг сообщил, что союз получил от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Позже французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что будет призывать к бойкоту Кубка мира, если IBU не накажет россиян за применение допинга, а чешка Габриэла Коукалова обещала поддержать Фуркада, если тот решит бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, который должен пройти 9-12 марта.
допинг, спортсмены, Кубок мира по биатлону, Мартен Фуркад, биатлонист

Вы сейчас просматриваете новость "Уже три страны объявили о бойкоте Кубка мира в России". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РСпорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

Коукалова выиграла гонку. Фото AFP

Габриэла Коукалова выиграла масс-старт Кубка мира по биатлону

18 Декабря, 16:10

Украинки финишировали во втором десятке

Другие

Валентина Цербе-Несина встретилась с болельщиками

Фанаты биатлона в Киеве посмотрели гонки с призеркой Олимпиады-1994 (фото)

19 Декабря, 12:36

Призерка Олимпиады-1994 Валентина Цербе-Несина посетила проект "Эксперты биатлона-2"

Другие

Юлия Джима. Фото AFP

Эксперт биатлона Нина Лемеш - о старте украинцев в новом сезоне Кубка мира

20 Декабря, 10:52

Результаты биатлонистов Украины на трех первых этапах сезона прокомментировала призер ЧМ Нина Лемеш

Другие

Проголосуйте за биатлонисток, которые вам понравились

Мисс биатлона: выбираем самую красивую биатлонистку (фото)

Вчера, 14:09

Со стартом нового биатлонного сезона начинаем опрос на звание "Мисс биатлона"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.