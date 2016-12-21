Уже три страны объявили о бойкоте Кубка мира в России

Сборные Норвегии, Великобритании и Чехии намерены бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени.

"IBU был проинформирован в понедельник, что совет Союза биатлонистов Великобритании принял единогласное решение не участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени, – говорится в заявлении Союза биатлонистов Великобритании, опубликованном на официальном сайте организации. – Норвегия потребовала, чтобы IBU отменил все запланированные мероприятия, пока все процедуры не станут "чистыми", и дисквалифицировал всех упомянутых в конфиденциальной части доклада Макларена российских биатлонистов. Если эти требования не будут выполнены, Норвегия рассмотрит возможность бойкота всех соревнований в России".

Во вторник в чешских СМИ появились слова главы местного союза биатлонистов Иржи Хамзы, который заявил, что этап в Тюмени пропустят чешские спортсмены и что также могут не поехать в Тюмень французы.

Вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена была опубликована 9 декабря, в ней, помимо прочего, утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах. Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг сообщил, что союз получил от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Позже французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что будет призывать к бойкоту Кубка мира, если IBU не накажет россиян за применение допинга, а чешка Габриэла Коукалова обещала поддержать Фуркада, если тот решит бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, который должен пройти 9-12 марта.